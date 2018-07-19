Çakıcı: Kumarhaneye girişin serbest bırakılmasına karşıyız

oplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin serbest bırakılmasına karşı olduklarını belirterek, böyle bir girişimin kumar bağımlığını patlatmak anlamına geleceğini vurguladı.



Çakıcı, kumar bağımlılığında 4. sırada olan ülkede, kumarla ilgili hiçbir mücadele, hiçbir bilimsel çalışma yokken KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin serbest bırakılmasının “cinayetten farkı” olmayacağını savundu.



TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin icraatları ve kumar bağımlığıyla ilgili hükümet çalışması yapılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Çakıcı, basın toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin 6 aylık icraatlarına bakıldığında, vatandaşların müthiş bir hayal kırıklığı yaşadığını savundu. Mehmet Çakıcı, düşük gelirli vatandaşın zamlarla ezildiğini belirtti.



Hükümet ortakları arasında vizyon sorunu olduğunu iddia eden Çakıcı, ülkede vergi, tarım, sağlık, hukuk, kamu reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Çakıcı, yeni Ceza Yasası’nın yapılmadığını, küçük ve ota işletmelerin batma noktasına geldiğini, hükümetin seçimden önce verdikleri sözlerini yerine getirmediğini ileri sürdü.



Çakıcı, 4’lü koalisyon hükümetinin bir önceki hükümetten bir farkı olmadığını savunarak, , kumarhaneler konusunda yapılan açıklamaları da eleştirdi. İnsanların yaklaşık yüzde 13’ünün kumar sorunu yaşadığı KKTC’de insanların yüzde 4’ünün kumar bağımlığı, yüzde 9’unun ise kumar sorunu yaşadığını belirten Çakıcı, insanların kumarda ödeyemediği borçları nedeniyle intihar ettiklerini söyledi.



KKTC’nin“kumar adası” olarak tanımlandığına işaret eden Mehmet Çakıcı, parti olarak KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin serbest bırakılmasına karşı olduklarını ve yapıcı muhalefet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.



Çakıcı, hükümeti Kıbrıs Türk halkının yaşamını kolaylaştıracak icraatları hayata geçirmeye davet etti.