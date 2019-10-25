ad

Çakıcı, Mardin'de 'Bağımlılık ve Yaşam Becerileri' konferansı verdi

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Mardin'de “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” konferansı verdi.

ads
25/10/2019

ads
Çakıcı, Mardin'de 'Bağımlılık ve Yaşam Becerileri' konferansı verdi

 Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Mardin'de “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” konferansı verdi.
Partiden verilen bilgiye göre, Genel Başkan ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çakıcı, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beykent Üniversitesi işbirliğindePsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Günleri çerçevesinde Mardin Yay Grand Otel’de öğretmenlere yönelik düzenlenen konferansa katıldı.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Sarı ile birlikte yaklaşık 500 kişinin izlediği konferansta Çakıcı, “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” üzerine konuştu. 

25/10/2019 11:41
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çakıcı, Mardin’de, haber, kıbrıs, Bağımlılık, ve, Yaşam, Becerileri, konferansı, verdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.