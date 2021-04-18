Çakıcı: Müdahaleye de asıl biz geçit vermeyeceğiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karara yönelik Türkiye hükümeti yetkililerinden gelen açıklamaları, Kıbrıs Türk halkının demokrasisine yönelik müdahale olarak değerlendirerek, buna geçit vermeyeceklerini söyledi.

Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin din eğitimi ile ilgili aldığı kararın çağdaş ve bilimsel olduğunu belirtti.

Çakıcı “Bir eğitimi kimin vereceğini belirlemek, adı üstünde, Eğitim Bakanlığı’nın işidir. Çünkü bir kurumun KKTC’de ve hatta herhangi bir başka ülkede eğitim verebilmesi için, ilgili ülkede Eğitim Bakanlığı onaylı üniversite, enstitü, lise, ortaokul, ilkokul gibi bir eğitim kurumunu açması, o eğitim kurumunun eğitim ve öğretim izni olması, o eğitim kurumunda Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir eğitim programı olması, o eğitimi verecek öğretim görevlilerinin o eğitim için yetkin olması gibi şartlar aranmaktadır. Bir kere KKTC’de din eğitimi veren Üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri veya okullar da bulunmaktadır” dedi.

Mehmet Çakıcı “Ancak murat edilen KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nı atlayarak, verilecek eğitimin içeriğini Eğitim Bakanlığı’ndan onay almadan ve de eğitimi kimin vereceği belli olmadan bir Kuran Kursu veya Din Eğitimi vermekse esas itibarı ile burada bir başka siyasi niyet aranabilir” ifadesini kullandı.

Laiklik ilkesinin özellikle KKTC’de doğru yorumlandığını ifade eden Çakıcı, “KKTC halkı çağdaş bir halktır. Kıbrıs Türk Halkının ruhunda da Atatürkçülük, laiklik, demokrasi ve medeniyet hedefi tamdır.

Çakıcı, “Kıbrıs Türk halkı ne Kıbrıs’ta yaşayan Rumların azınlığı, ne de Türkiye’nin bir vilayetidir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız yapısına ve demokrasisine müdahaleye de asıl biz geçit vermeyeceğiz" dedi.

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18/04/2021 15:19