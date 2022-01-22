Çakıcı: Muhalefet boşluğunu TKP doldurdu

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Meclis’teki muhalefet boşluğunu TKP'nin doldurduğunu savundu.

TKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çakıcı, dün akşam parti başkanlarının katılımıyla BRT-1 TV'de canlı olarak yayınlanan “Seçim Özel” programına katıldı.

Çakıcı, programda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde Başbakanın Ankara ziyaretinin “fotoğraf çektirip basına vermenin” ötesinde bir anlam taşımadığını, bunun halkın iradesine gölge düşürmeden başka bir sonucu olmayacağını öne sürdü.

UBP-DP azınlık hükümetinin Meclis içinde muhalefetsiz kaldığı görüşünü de ileri süren Çakıcı, o boşluğu Meclis dışında olmalarına rağmen kendilerinin doldurduğunu kaydetti.

Mehmet Çakıcı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlığı'ndaki CTP-HP-TDP-DP'den oluşan 4'lü koalisyon hükümeti döneminde, boş olan KKTC Merkez Bankası Başkanlığı makamında, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da uyarılarına rağmen KKTC yurttaşı bir başkan atanma fırsatının kullanılamadığını söyledi.

Buraya Türkiye'den birisinin atanması yönüne gidildini ifade eden Çakıcı, “4'lü koalisyonun ortakları olan CTP ve TDP'nin muhalefetteyken ‘biat kültüründen ve dik duruştan’ söz ettiğini, ancak hükümete geldiklerinde ‘biat etmenin ötesine geçemediklerini’” öne sürdü.

“Seçim Özel” son programı olması nedeniyle genel başkanların çıkış kapısında partili grupların tezahüratlarla karşıladığı ifade edilen açıklamada, çıkış kapısı önünde parti bayraklarıyla toplanan TKP'li bir grubun da, Mehmet Çakıcı'yı “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım” sloganlarıyla karşıladığı belirtildi.

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22/01/2022 14:45