Çakıcı: Ruh sağlığımız çöktü

TKP -YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs'ta moral bozukluğu, depresyon, çökkünlük hastalığı oranının yüzde 23,4 olduğunu ifade ederek, ülkede yaşayan insanların ruh sağlığının çöktüğünü savundu.

Çakıcı, ruh sağlığının çökme sebeplerini; “ekonomik problemler, savaş, göç, ekonomik bağlamda daha büyük bir ülkeye bağlılık ve işsizlik oranlarının yüksek olması” olarak sıraladı.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Kanal T'de yayınlanan “Günaydın Kıbrıs” programına katılan Çakıcı, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ülkedeki ruh sağlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakıcı, ruh sağlığı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı saptamalarını örnek olarak gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yolda yürüyen 4-5 insandan birinde ruh sağlığı problemi olduğunu söylediğini belirten Çakıcı, akla hemen akıl hastalarının gelmemesi gerektiğini, bunun depresyon, kaygı, takıntı, korku ve şüpheden kaynaklanan diğer ruhsal bozukluklar olabileceğini söyledi.

Kıbrıs'ta moral bozukluğu, depresyon, çökkünlük hastalığının oranının yüzde 23,4 olduğunu ifade eden Çakıcı, bu konuda KKTC’nin dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu kaydetti.

Çakıcı, KKTC’nin dünya gelinde kumarda 4. sırada olduğunu belirterek, psikolojik travma oranının da yüzde 19 ile dünyadaki yüksek bölgelerden biri olarak KKTC'nin bütün Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirtti.

Uyuşturucu kullanımının ülkede giderek arttığını ifade eden Mehmet Çakıcı, devletin ruh sağlığı bakımından gerekli önlemleri almasının önemine değindi.

Mehmet Çakıcı, “İntihar” davranışna da değinerek, genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir çok değişkenin bunda etkili olduğunu belirtti ve bu alanda yapılacak önleme programlarının birden çok alanı kapsayan, çalışanların ve uzmanların dahil olduğu şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.

İntiharı önlemede yöneticiler, ruh sağlığı çalışanları, eğitimciler, medya, aile ve arkadaşların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, “Tek bir disiplin tarafından uygulanan önleme programlarının belirgin bir etkisi olmazken, birden fazla kurumun içinde yer aldığı programların sinerjik etki ile çok daha etkin sonuçlar sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir” dedi.

10/10/2019 18:56