Çakıcı: Seçimler demokrasi açısından bir fırsattır

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 168 numaralı sandıkta oyunu eşi Prof. Dr. Ebru Çakıcı ile birlikte kullandı.

Mehmet Çakıcı, demokrasi açısından da her seçimin Kıbrıs Türk halkının ilerlemesinde demokratik bir fırsat olduğunun altını çizen Çakıcı, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin de bu fırsatlardan biri olduğunu ve bir adım ileriye gitmek için fırsat gününün bugün olduğunu söyledi.

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23/01/2022 13:24