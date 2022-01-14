Çakıcı: Siyasi irade ve kararlılıkla sorunların üzerine gidilecek

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, siyasi irade ve kararlılıkla sorunların üzerine gidileceğini belirterek, ülke insanının içinde bulunduğu sorunları çözmek için TKP'nin 5 önemli projesini hayata geçireceklerinden kimsenin şüphe etmemesini istedi.

TKP-Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke'yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Milletvekili adaylarının da yer aldığı ziyarette çok sayıda partili de, Seçim Manifestosu kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşın sorunlarına çare üretmek için TKP olarak beş büyük icraatı hayata geçirmek istediklerini ifade eden Çakıcı, "Bunların başında yükselen döviz kurlarıyla ilgili ciddi önlemlerin alınması gelmektedir" dedi.

Çakıcı, şöyle konuştu:

"Sterlin kuru iç piyasada 12'ye sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanmalıdır. Diğer ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Yüzde 0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi vermelerinin önü açılacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Saydığım beş büyük icraatı gerçekleştireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

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14/01/2022 15:13