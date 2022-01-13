Çakıcı Sterlin’i 12’ye sabitleyeceklerini söyledi

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda Sterlini 12 TL’den sabitleyeceklerini ve banka borçları dâhil tüm ödemelerin sabitlenmiş kur üzerinden ödenmesinin sağlayacaklarını söyledi.

TKP Seçim Bürosu’na göre, seçim ziyaretleri kapsamında KKTC Alevi Kültür Merkezi Lefkoşa Şubesi'ni ziyaret eden TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yumamayacaklarını, hükümete gelmeleri halinde, iç piyasada sterlin borç ve bazı ödemeleri bağlayacak şekilde 1 Sterlin’i 12 TL’ye sabitleyeceklerini ifade etti.

Bazı milletvekili adaylarının da yer aldığı ziyarette heyeti Alevi Kültür Merkezi Lefkoşa Şube Başkanı Hüseyin Tümay karşıladı.

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Heyetin KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi'ni ziyaretinde de Çakıcı, temel eğitimin yanında ücretsiz yüksek öğrenim hakkı sunma projelerinin bulunduğunu kaydetti.

Çakıcı, "Ülkemizde 30'dan fazla üniversite bulunmaktadır. Her üniversitenin 100 KKTC vatandaşı öğrenciye burs vermesi halinde 3 bin öğrenci ücretsiz olarak üniversite okuyabilir. Yurttaş olan her bireyin temel eğitimden başlayarak üniversite sonuna kadar kamusal eğitim hakkı olmalıdır. Hiç kimse parası yok diye eğitim hakkından mahrum bırakılmayacaktır” dedi.

Girne Şubesi’nde ise heyeti Alevi Kültür Merkezi Girne Şube Başkanı Ethem Gül karşıladı.

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13/01/2022 18:15