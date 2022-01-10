Çakıcı: TKP-YG bu seçimde sürpriz parti olacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, partisinin gerçek oy oranının 2018 seçimlerine göre artış gösterdiğini belirterek, “TKP-YG bu seçimde sürpriz parti olacak” dedi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak genel seçimlerine doğru giderken yapılan kamuoyu araştırmalarında TKP'nin oylarının daha düşük gösterilmesiyle ilgili daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını savundu.

Bunu yapanların bu düzenin partileri olduğunu kaydeden Çakıcı, zengin birkaç iş adamının şirketlere ödediği paralarla bunun yapıldığını ifade etti. Çakıcı, Uluslararası İstatistik Merkezi tarafından yapılan anket sonucunun gerçekleri göz önüne serdiğini kaydetti.

Yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen TKP'nin bu seçimde sürpriz parti olacağının altını çizen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Halkın hayatını değiştirecek işler yapmalıyız. Öncelikle Vergi Reformu yapılmalıdır. Turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden vergi alınmamaktadır. Sonsuz yüzde 0 vergi muafiyeti olan casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde diğer tüm işletmeler gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi alınarak devlet kaynakları artırılmalıdır. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilmelidir. Büyük zenginlerden elde edilen gelirlerle devlet kaynaklarının artırılması halinde ekmek, süt, gıda ürünleri ve benzin gibi temel ihtiyaç ürünlerinin sübvansiye edilmesi ile hayat ucuzlatılabilir, Asgari Ücret de insanlarımız için tatmin edici olarak yükseltilebilir. Sosyal adaletin kendisi de bunu gerektirmektedir”

Çakıcı, “TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.

“VERGİ REFORMU YAPILACAK…ZENGİNDEN ALINIP, FAKİR DESTEKLENECEK”

Öte yandan Mehmet Çakıcı ülke insanının sorunlarına çare üretmek için siyasi irade ve kararlılık göstereceklerini belirterek, zenginden vergi alınıp fakirlerin destekleneceği vergi sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

TKP Lefke adaylarının 23 Ocak seçimlerine yönelik tanıtım gecesinde konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, yıllardır hükümette yer alan partilerin ülke insanı için ciddi hiçbir icraat yapmadıklarını belirterek, ülke insanının hayatını kolaylaştırmak için yapacakları beş büyük icraatla ilgili bilgi verdi.

Sürekli değer kaybeden Türk Lirası yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını ifade eden Çakıcı, “Sterlin kuru iç piyasada 12 TL'ye sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanacak. Diğer ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Hiç vergi ödemeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılını dolduranlardan, diğer tüm işletmeler gibi %20 Kurumlar Vergisi vermeleri sağlanacak. Tüm sanal betler kayıt altına alınıp vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir" dedi.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2022 16:36