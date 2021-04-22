Çakıcı: Toplumların yarınları bilimsel yollarla eğittikleri çocuklardır

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Balkanı Mehmet Çakıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakıcı mesajında, toplumların yarınlarının bilimsel yollarla eğittikleri çocuklar olduğuna vurgu yaptı.

Egemenliğin talep edilerek elde edilemeyeceğini kaydeden Çakıcı, egemenliğin üretken bir toplum olmayı gerektirdiğini belirtti.

Toplumların yarınlarının bilimsel yollarla eğittikleri çocuklar olduğuna vurgu yapan Çakıcı, “Hurafelerle, dogmalarla yetiştirilen çocuklar toplumsal ilerlemenin değil, çürüyüp gerilemenin kurbanı olurlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek insanlığın aydınlık geleceğini teminat altına almayı hedeflediğini belirten Çakıcı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bilimin ışığını takip eden geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın araştıran, doğru bilgiye ulaşan, değerlendirme yapıp karar veren bireyler olarak yetişmeleri hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu bağlamda ülkemiz çocukları yanı sıra tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı’nı kutlar, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam dileriz.”

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22/04/2021 17:42