Çakıcı: Türkiye'nin büyük acısını yürekten paylaşıyoruz

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, İdlib’de Türk askerlerinin şehit olması nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı ve metanet dileğinde bulundu.

Çakıcı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'den gelen acı haberler bizleri de derin üzüntüye boğdu. Çok sayıda gencecik askerin şehit düştüğü haberlerini kaygıyla izlemekteyiz.

Türkiye'nin büyük acısını yürekten paylaşıyor, Türkiye halkına dayanışmamızı belirtiyoruz. Hayatını kaybeden gençlerimize Tanrı’dan rahmet, acılı ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve metanet diliyoruz.”

28/02/2020 17:21