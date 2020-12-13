Çakıcı: UBP-DP-YDP seçim hükümetidir, büyük işler beklenmemeli

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, UBP-DP-YDP hükümetinin kendilerinin de açıkladığı gibi seçim hükümeti olduğunu kaydederek, çok büyük işlerin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs TV'de konuşan Çakıcı, hükümet kurma çalışmaları ve yeni kurulan hükümetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs döneminde ülkenin 3 ay hükümetsiz kaldığını ifade eden Çakıcı, insanların çok zor bir dönemden geçerken partilerin koltuk savaşına tutuştuğunu savundu.

Çakıcı, şöyle dedi: “Asgari ücretin belirlenemediği, yükselen döviz kurlarından dolayı insanların ezildiği bir dönemde ‘Ben bakanlık almazsam bu hükümete oy vermem’ diyen pek çok milletvekili gördüm. Hangi bakanlığı alacağım tartışmaları yerine böylesi zor bir dönemde halkın sorunlarına çözüm olabilmenin konuşulması gerekirdi. Partilerin içerisinde yaşanan bakanlık çekişmeleri dağınık bir yapı oluşmasına neden oldu.

Sonrasında HP'den 3 milletvekili istifa ederek hükümet oluşumuna destek verdi. Toparlanıyoruz Haraketi'nden dağılıyoruz pozisyonuna geçildi. Bu azınlık yapıyla ciddi reformlar beklemek ölü gözünden yaş beklemeye benziyor. Yeni kurulan hükümet bir seçim hükümetidir. Ülkede bir karmaşa ortamı yaşanırken var olan Meclis bitmiştir. İrade Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde bozulmuştu. İradenin yeniden oluşması için seçime gidilmelidir."

Mehmet Çakıcı, Seçim Yasasının ele alınıp karışık seçim sisteminin düzeltilmesi gerektiğini kaydederek, Meclis'te Seçim Yasası'nın ilk geçtiği dönemde 49 milletvekili 'Evet' derken sadece kendisinin 'Hayır' oyu kullandığını hatırlattı.

Çakıcı, her siyasetçinin aynı olmadığını belirterek, aynı elin parmaklarının hatta kardeşlerin bile aynı olmadığını, dolayısıyla her siyasetçinin de aynı kategoriye konmaması gerektiğini söyledi.

Ülkenin toptan bir değişime ihtiyacı olduğunu kaydeden Çakıcı, yapılması gereken şeylerin belli olduğunu, siyasette dürüst ve cesaretli insanlara gereksinimin aşikar olduğunu vurguladı.

Mehmet Çakıcı, siyasetçileri sorgularken oy veren yapının da sorgulanması gerektiği üzerinde durarak, asıl meselenin halkın doğruları görerek, seçimlerini sorgulaması gerektiğinin altını çizdi.

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13/12/2020 14:54