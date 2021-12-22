Çakıcı: Vatandaşın sorunlarına çare üretmek için canla başla çalışacağız

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, vatandaşın sorunlarına çare üretmek için beş büyük icraatı hayata geçirmek için canla başla çalışacaklarını belirtti. Siyasi irade ve kararlılıkla sorunların üzerine gidileceğinin altını çizen Çakıcı, "Artık bu ülkenin büyük zenginlerinin de elini cebine atmanın zamanı geldi" dedi.

TKP-YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru ilerlerken ülke insanının içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TKP'-YG’ye karşı bazı gazete ve televizyonların sansür uyguladığını ileri süren Çakıcı, bunun nedeninin korkudan kaynaklandığını kaydetti.

Çakıcı, geçen Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvuru listesini teslim ettikten sonra yaptığı konuşma sonrasında, balkonlardan ve yoldan geçen insanların destek vererek alkışladıklarını ifade ederek, bunun kendisini gururlandırdığını belirtti.

Sorunların dağ gibi büyüdüğü bir dönemde var olmak ya da yok olmak noktasında mücadele verildiğini kaydeden Çakıcı, yaptığı ziyaretlerde de vatandaşın ekonomik sorunlarının had safhaya ulaştığını kaydetti.

Çakıcı, ekonomik sorunlar nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında okuyan öğrenciler ve ailelerinin de ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu gidişata hep birlikte dur deme zamanının çoktan geldiğini söyledi.

Vatandaşın sorunlarına çare üretmek için 5 büyük icraatı hayata geçirmek istediklerini kaydeden Çakıcı, "Bunların başında yükselen döviz kurlarıyla ilgili ciddi önlemlerin alınması gelmektedir" dedi.

Çakıcı, şöyle devam etti:

"Sterlin kuru iç piyasada 12'ye sabitlenecek. İnsanlarımız 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle evlerini ve arabalarını bankalara devir etmek durumunda kalacak. Diğer ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Yüzde 0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi vermelerinin önü açılacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Saydığım beş büyük icraatı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

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22/12/2021 13:51