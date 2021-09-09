Çakıcı: Yaşanan zorluklarda halkı yalnız bırakmıştır

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin çöktüğünü ve yaşanan zorluklarda halkı yalnız bıraktığını savundu.

TKP-Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TV 2020'de Güne Merhaba programında konuşan Çakıcı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakıcı, insanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini belirterek, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte birtakım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını söyledi.

Şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu ve çökkünlük ve buna bağlı olarak da dünyada istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklar da yaşanan artışlara dikkat çekti.

TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dünyada şu anda sadece Covid-19 pandemisi yanında ruhsal bozuklukların da arttığı bir pandemi daha yaşandığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“İnsanların pandemiyle birlikte evlere kapandığı bir dönemde bir kısım insanımız işsiz kalıyor ya da yarı maaşla çalışmak zorunda kalıyor. İş yerini aylarca açamayan esnafın bir kısmı da kapatmak zorunda kaldı. Dövizle borçlanan vatandaşlar da bu dönemde zor günler geçiriyor. Tüm bunlar yaşanırken okulların açılma sürecinde başka bir endişe yaşanmaya başladı. Halk hem ekonomik hem de psikolojik olarak zorda. Art arda yapılan zamlar insanların belini bükmüş durumdayken hükümetin ne yaptığı soruları sorulmaktadır. Toplum olarak yolda yürüyen vatandaşın da bu yapıdan hiç bir şey olmaz diyerek öğrenilmiş çaresizlik içerisinde olduğu görülüyor. Bunu düzeltmesi gereken yapı devletin kendisidir. Hükümet çökmüş ve yaşanan zorluklarda halkı yalnız bırakmıştır.”

“Eğer dik duracaksak, onurumuzla yaşayıp ezilmeyeceksek, silik durmayacaksak, bizim bir ekonomik düzene ihtiyacımız vardır.” diyen Çakıcı, bunun kaynaklarından birinin de vergi reformu olduğunu ifade etti.

Çakıcı, vergi reformunda sanal betlerin vergilendirilmesi ve ilanihaye vergi muafiyeti verilen büyük sektörlerin yeniden düzenlenme getirilerek vergilendirilmesinin yer aldığını kaydetti.

Çakıcı, “Bu ülkede yatırım yapan kim olursa olsun 5 yılı dolduran herkesin sonsuz vergi muafiyeti olamaz. 5 yılı dolduran herkes, kurum ve gelir vergisi ödemelidir. Ezilen, dar gelirli kesimlerin desteklenerek sosyal adaletin sağlanması gerekir. TKP olarak bir gün hükümette yer alırsak ilk işimiz bu olacak. Haksızlık yaratan adaletsiz olarak sağlanan imkanlar kaldırılacak” dedi.

Tarım reformunun da şart olduğunu kaydeden Çakıcı, dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, ülkede ise, 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını söyledi.

Mehmet Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulundu.

Faiz Yasası’nın da ihmal edilen bir diğer konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, ekonomik olarak geçilen bu zor dönemde önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, yapılacak çok iş bulunduğunu belirterek, polisin sivile bağlanması, hukuk reformu, kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, genel sicil affının, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulamanın bunlardan birkaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, halkın da artık bunları sorgular noktaya geldiğini belirterek, "Ya ülke olarak değişeceğiz ya da zamlar ve sistemsizlikler içerisinde ezilmeye devam edeceğiz. Başta ekmeğe ve diğer ürünlere yapılan zam fakir fukaraya, bu ülkede yaşayan herkese vurulan bir darbe niteliğindedir. Hükümet partileri kendi koltuklarını koruyabilmek için seçim dönemlerinde kendilerini destekleyen, piyango biletlerini satın alan kesime dokunmak yerine yine dar gelirli vatandaşı ezmeyi tercih etmiştir. Bu düzen böyle geldi, böyle gitmez, değişmelidir" şeklinde konuştu.

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09/09/2021 11:56