Çakmak’ı anmak için düzenlenen serginin açılışı yapıldı

BRTK 60. Yıl etkinlikleri çerçevesinde kurumda uzun yıllar hizmet veren, Hakan Çakmak’ı anmak ve çalışmalarını yaşatmak adına sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların kendi alanlardaki çalışmaları sergileniyor.

Sergi, Hakan Çakmak’ın doğum günü olan bugün saat 18.00’da KKTC Telsim ve ARUCAD’ın desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide 60 sanatçı 88 sanat eserini sergileniyor.

Sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un konuşmasıyla sembolik olarak açıldı. Türkiye Cumhuriyetli Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da sergi açılışına katılarak kısa bir konuşma yaptı. Feyzioğlu sanatçıların eserleri ile yaşamaya devam ettiğini söyledi.