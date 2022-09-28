Çakmakla oynayan beş yaşındaki çocuk yangına neden oldu!

Kalecik'te bugün 12,30 sıralarında Tarık Çetinkaya'ya ait bir evde beş yaşındaki çocuğun çakmak ile oynaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ev zarar görmüştür.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 28.09.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kalecik’te Şelale Sokak üzerinde bulunan Tarık ÇETİNKAYA’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde beş yaşındaki çocuğunun çakmak ile oynadığı sırada kumaşların tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; yatak odasında bulunan bir adet yatak ve muhtelif kıyafetler, mutfak kısmında bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, gazocağı ve muhtelif mutfak dolapları ve mutfak eşyaları ile bir adet cep telefonu yanarak, evin duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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28/09/2022 16:03