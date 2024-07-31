Çaldığı altın kolyeyi kuyumcuya satarken yakalandı

Alsancak'ta bir otelin plajında 28 Temmuz'da çalınan altın kolye ile ilgili meselede yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 27 yaşındaki H.C. çaldığı kolyeyi Lefkoşa'da bir kuyumcuya satmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Polis basın bülteninden verilen bilgi şöyle: "28.07.2024 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin plajında, bir şahıs tarafından düşürülen altın kolye bulunarak alınıp çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yütürülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.C.(E-27) çalmış olduğu kolyeyi Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya satmak istediği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."



