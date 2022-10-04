Çaldığı altınları, kuyumcuya sattı!

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04/10/2022

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Çaldığı altınları, kuyumcuya sattı!

Çatalköy ve Ozanköy’de 29.09.2022 tarihinde, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı F.K(E-39)’nin yapılan ilgili ileri sorgulamasında; söz konusu evlerden çaldığı dört çift küpe ile iki adet altın yüzüğü kendisinin olmadığı hale kendisinin olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunarak Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya toplamda 5,900 TL karşığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04/10/2022 11:50
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TAGS: Hırsızlık zanlısı, tutuklu, haber
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