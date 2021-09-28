Çaldığı Eşyaları Tahrip Etmek İstedi, Yangın Çıkardı

Alayköy’de bir araçtan çaldığı eşyaları tahrip etmek isteyen B.P.’nin yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 2,5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 5 akasya ağacının yanmasına neden olduğu tespit edildi.

Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Türkan Ulaş’a ait salon aracın camı kırılarak içerisinden şahsi eşyaların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan B.P.’nin (E-26) ileri soruşturmasında, çaldığı eşyaları tahrip etmeye çalıştığı belirlendi. MARKETTEN ÜRÜN ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener markete 22 Eylül tarihinde müşteri olarak giden A.W.D.K.’nin (K-57), marketten toplam değeri 283 TL olan iki kişisel bakım ürününü çaldığı tespit edildi. A.W.D.K. tutuklandı.

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28/09/2021 14:26