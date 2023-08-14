Çaldığı kartın sahibi, alıveriş yaptığı marketin patronu çıktı

Belçika'da çaldığı banka kartı, alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkan hırsız yakalandı.

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14/08/2023

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Çaldığı kartın sahibi, alıveriş yaptığı marketin patronu çıktı

Belçika’nın Liege kentinde dükkan sahibi, alışveriş yapılmak istenen banka kartının kendisine ait olduğunu fark ederek hırsızın yakalanmasını sağladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkan sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı. Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkana girerek alışveriş yapmak istedi.

Kasadaki dükkan sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi. Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı.

Hafta sonu gözaltına alınan zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.

14/08/2023 11:23
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TAGS: belçika
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