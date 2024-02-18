Çaldığı kredi kartlarıyla harcama yapı yakalandı!

Girne’deki bir otel odasından kredi kartları ile nakit para çalınmasında zanlı olarak görülerek tutuklanan kişinin muhaceret kontrolünde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Girne’deki bir otel odasında kalan bir şahsa ait kredi kartları ile 10 bin ABD doları nakit para çalındı ve kredi kartlarından toplam 26 bin 262 Stg harcama yapıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.H.(E-62) tespit edilerek tutuklandı. Zanlının muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğu anlaşıldı.