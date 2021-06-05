Çaldığı malları hurdacıya sattı

Yiğitler’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İrfan Davulvular tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, 12.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında Yiğitler’de, M.S.’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde bulunan garaj içerisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır tepsi, 1 adet bakır tencere kapağı, 1 adet demirden mamul terazi ve teraziye ait çeşitli kilogramdaki 4 adet terazi ağırlığı, bir adet demir kantar, 1 adet tartı aleti ve 1 adet süt tartı aletinin çalındığını belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İrfan Davulvular’ın (E-25) tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturmada, İrfan Davulcular’nın çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine 1100 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişinin arandığını belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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05/06/2021 11:37