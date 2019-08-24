Çaldıkları çek yapraklarını tedavüle sürdüler

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arun Acumsal ile firari zanlı A.B’nin söz konu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteledikleri iddiası başlatılan soruşturma neticesinde ile ilk etap da tespit edilen zanlı Acunsal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede şüpheli olan diğer zanlı A.B’nin ise henüz tespit edilemedi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arun Acumsal ve arana şahıs A.B’nin müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını Arun Acumsal adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 257 bin TL 3 adet çek yaprağını A.B adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp 130 bin TL sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis zanlı Acunsal’ın tespit edilip tutuklandığını ancak A.B’nin ise 22 Ağustos 2019 tarihinde çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek aranan bir şahsın olduğu bu meselede zanlının ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)