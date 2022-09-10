Çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaptılar
10/09/2022
Gazimağusa’da ev açıp hırsızlık yapan Kamerun uyruklu Y.M.M.M.H.(E-22) ve
A.A.A.(E-34), polisin titiz soruşturması sonucu yakalandı.
Sirkat ettikleri kredi kartıyla alışveriş yaptıkları işyerine ait incelenen güvenlik
kamere kayıtları sonucu yakalanan Kamerunlu genç zanlılar, bugün, Gazimağusa
Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı huzuruna çıkartıldı ve
aleyhlerine tahkikat maksatlı 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.
Ev açma, sirkat suçlarıyla ilgili Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube
Amirliği’nde görev yapan Gökhan Kol, mahkemeye meseleyle ilgili olguları
aktardı.
Gökhan Kol, zanlıların bahse konu tarihte, 0:01-03:00 saatleri arasında,
Gazimağusa’da, Şefkat Hepşen Sokak üzerinde bulunan Hayriye Karasaç’a ait
ikametgaha mutfak kapısından girip, içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5,700 TL
nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile
iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Ayluga
Mahallesi Bayraktar Yolu Sokak üzerinde bulunan T.A’ya ait ikametgah
içerisinden de 7,300 TL nakit para çaldığını anlattı.
Şikayet üzerine soruşturma başlattığını anlatan Gökhan Kol, zanlıları, sirkat
ettikleri kredi kartıyla alışveriş yaptıkları bir işyerine ait incelenen kamera kayıtları
sonucu tespit edip tutuklandığını belirtti.
Kol, soruşturmanın henüz çok yeni olup, yapılacak birçok işi olduğunu belirterek,
mahkemeden zanlılar aleyhine süre istedi.
Mahkemede nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu
kalmasına emir verdi. (MHA)