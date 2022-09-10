Çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

Gazimağusa’da ev açıp hırsızlık yapan Kamerun uyruklu Y.M.M.M.H.(E-22) ve

A.A.A.(E-34), polisin titiz soruşturması sonucu yakalandı.

Sirkat ettikleri kredi kartıyla alışveriş yaptıkları işyerine ait incelenen güvenlik

kamere kayıtları sonucu yakalanan Kamerunlu genç zanlılar, bugün, Gazimağusa

Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı huzuruna çıkartıldı ve

aleyhlerine tahkikat maksatlı 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Ev açma, sirkat suçlarıyla ilgili Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube

Amirliği’nde görev yapan Gökhan Kol, mahkemeye meseleyle ilgili olguları

aktardı.

Gökhan Kol, zanlıların bahse konu tarihte, 0:01-03:00 saatleri arasında,

Gazimağusa’da, Şefkat Hepşen Sokak üzerinde bulunan Hayriye Karasaç’a ait

ikametgaha mutfak kapısından girip, içerisinden üç farklı şahsa ait toplam 5,700 TL

nakit para, bir adet bayan çantası, para cüzdanı ve muhtelif banka/kredi kartları ile

iki tane çeyrek, bir tane de yarım cumhuriyet altını, yine Gazimağu’da Ayluga

Mahallesi Bayraktar Yolu Sokak üzerinde bulunan T.A’ya ait ikametgah

içerisinden de 7,300 TL nakit para çaldığını anlattı.

Şikayet üzerine soruşturma başlattığını anlatan Gökhan Kol, zanlıları, sirkat

ettikleri kredi kartıyla alışveriş yaptıkları bir işyerine ait incelenen kamera kayıtları

sonucu tespit edip tutuklandığını belirtti.

Kol, soruşturmanın henüz çok yeni olup, yapılacak birçok işi olduğunu belirterek,

mahkemeden zanlılar aleyhine süre istedi.

Mahkemede nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu

kalmasına emir verdi. (MHA)

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10/09/2022 18:54