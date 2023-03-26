Çalıcıoğlu: Sarımsak ihtiyacının tamamı yerli üreticiden sağlanıyor

Doğal antibiyotik olarak da bilinen ve uzmanların ısrarla tüketilmesini tavsiye ettiği sarımsakta hasat başladı.

Uzun yıllardır sarımsak üretimi yapan Kuzucuk köyünde sakin Osman Çalıcıoğlu, sarımsakta ürün çeşitliliğinin arttığını ifade ederek Ocak ayından itibaren yıl sonuna kadar taze sarımsak ürettiklerini belirtti.

Yerli sarımsağın çıkmasıyla birlikte Çin’den sarımsak ithalinin durduğunu ve yaklaşık 3 yıldan beri ülkede sarımsak ihtiyacının tamamının yerli üreticiden karşılandığını anlatan Çalıcıoğlu,, sarımsağın nasıl saklanması gerektiğini de aktardı.

Kaynak: BRT

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26/03/2023 21:21