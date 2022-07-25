California yanıyor

ABD’nin California eyaletinde aşırı sıcakların etkisiyle orman yangınları bir günde hızla büyüdü. 240 hektarlık alanı etkileyen alevler 24 saatte 4800 hektara yayıldı.

Yangın 15 mülke zarar verirken 6 bin kişi tahliye edildi.

İtfaiye, “Kuraklık ve sıcaklık aleyhimize çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Alevler, uzun ve epey yaşlı olan sekoya ağaçları ile ünlü Yosemite Ulusal Parkı’na da ulaştı.

Alarma geçen California itfaiye teşkilatı yangının, ‘patlayıcı’ niteliğine dikkat çekti.

Mariposa kasabasında ilan edilen olağanüstü hal, devletin yangınlarla mücadele için bazı federal yardıma erişmesine olanak sağlayacak.

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25/07/2022 08:44