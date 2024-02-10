California'da 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü

ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter California'nın Mojave Çölü'ne düştü. Arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

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10/02/2024

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California'da 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü

ABD'de Sen Bernandino İlçe Polisinden yapılan açıklamada, helikopterin dün gece Las Vegas'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, Mojave Çölü'ndeki küçük bir kasabanın yakınında düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Palm Springs Havaalanı'ndan kalkan içinde 6 kişinin bulunduğu helikopterin Nevada eyaletine giderken düştüğünü ve kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, kazadan kurtulan olup olmadığının tespit edilemediği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

10/02/2024 22:20
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TAGS: California, haber, kıbrıs, helikopter
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