California'da büyük yangın

ABD'nin California eyaleti, yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bölgede, yüksek sıcaklık ile rüzgarlı havanın alevlerin daha fazla yayılmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

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01/08/2022
TRT

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California'da büyük yangın

California`nın kuzeyindeki Klamath Ulusal Ormanı`nda etkili olan McKinney yangını kontrol edilemiyor.

ABD Orman Hizmetleri sözcüsü Adrienne Freeman, bölgedeki kuruluğa dikkat çekerek, fırtınaların etkisiyle alevlerin yayılabileceğini belirtti.

Yangın, Siskiyou bölgesinde ortaya çıktıktan sadece 2 gün sonra 207 kilometrekarelik alana yayıldı. 

Eyaletteki iki ayrı yangında, 400 civarında yapının tehdit altında olduğu açıklanırken hasarın boyutuna ilişkin net bilgi verilmedi.

Pazar günü ise yaklaşık 500 ev için tahliye emri çıkarıldı.

01/08/2022 08:45
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TAGS: california, yangın,
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