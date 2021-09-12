California'da orman yangını otoyola sıçradı

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12/09/2021

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California'da orman yangını otoyola sıçradı

ABD'nin California eyaletine bağlı Castaic bölgesinde etkili olan yangının otoyola sıçraması nedeniyle yollar kısmen trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, "Route yangını" nedeniyle eyaletin güney-kuzey yönünde ulaşımı sağlayan eyaletler arası 5 otoyolun kısmen trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Yangının hala kontrol altına alınamadığını söyleyen yetkililer, alevlerin otoyola sıçradığı bölgede yerleşim yerlerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Aylardır süren yangınlarla mücadele edilen California'da, yağmurların bazı bölgelerdeki yangınların hafiflemesine katkı sağladığı ancak yıldırımların etkisiyle eyaletin kurak kuzey bölgelerinde yeni yangınlar çıktığı kaydedildi.

Ulusal Hava Servisi verilerine göre, 9 Eylül akşamı ile 10 Eylül sabahı arasında meydana gelen yağışlar esnasında eyalette 1100'den fazla yıldırım düştü.

Yıldırımlar, Sierra Nevada'da yeni yangınlara sebep oldu.

12/09/2021 15:44
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TAGS: California’da orman yangını otoyola sıçradı
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