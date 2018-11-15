California’daki yangında ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA’nın Terra Uydusu’nun Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektrometresi tarafından kayda alınan fotoğraf dev orman yangınlarının kapladığı alanın boyutlarını gözler önüne seriyor.