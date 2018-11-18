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California'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor

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18/11/2018

California'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor

ABD'nin California eyaletini saran yangının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 71'e yükseldi, binden fazla kişi kayıp.

  • Yangınlarda dokuz gün geride kaldı.

  • Farklı noktalardaki alevler hala söndürülebilmiş değil.

  • Bilanço giderek ağırlaşıyor.

  • Yangında kaybolanların sayısı bin 11 olarak açıklandı, 71 de ölü var.

  • Yanmış evlerin enkazında cansız bedenler aranıyor. 

  • Bölgede 10 bine yakın itfaiyeci de alevlerle mücadele halinde.

  • Felaket, adı Türkçe'de "cennet" anlamına gelen 27 bin nüfuslu "Paradise" kentini neredeyse haritadan sildi. Yaklaşık 12 bin ev kullanılamaz hale geldi.

  • ABD Başkanı Donald Trump bugün eyaleti ziyaret ediyor. Bölgede incelemede bulunacak olan Trump'ın felaketzedelerle buluşması bekleniyor.

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TAGS: California, YANGIN, HABER
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