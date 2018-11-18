California'daki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
18/11/2018
ABD'nin California eyaletini saran yangının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 71'e yükseldi, binden fazla kişi kayıp.
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Yangınlarda dokuz gün geride kaldı.
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Farklı noktalardaki alevler hala söndürülebilmiş değil.
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Bilanço giderek ağırlaşıyor.
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Yangında kaybolanların sayısı bin 11 olarak açıklandı, 71 de ölü var.
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Yanmış evlerin enkazında cansız bedenler aranıyor.
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Bölgede 10 bine yakın itfaiyeci de alevlerle mücadele halinde.
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Felaket, adı Türkçe'de "cennet" anlamına gelen 27 bin nüfuslu "Paradise" kentini neredeyse haritadan sildi. Yaklaşık 12 bin ev kullanılamaz hale geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump bugün eyaleti ziyaret ediyor. Bölgede incelemede bulunacak olan Trump'ın felaketzedelerle buluşması bekleniyor.