Çalınan altın klozetin geri gelmesini sağlayana 124 bin dolar ödül

Oxfordshire kentinde bulunan ve meşhur başbakan Winston Churchill'in doğum yeri olarak tanınan Blenheim Sarayı'nı sigortalayan FASA, altın klozetin geri getirilmesini sağlayana belli koşulların yerine getirilmesi halinde 124 bin dolar para ödülü vereceklerini söyledi.

Öncelikle klozetin sağlam ve salim geri dönmesi, ikincisi soruşturma kapsamında yakalananlar olması şartlarını sıralayan sigorta şirketi "Kötü adamlara para ödememek için çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Polis, eylül ayında gerçekleşen hırsızlığa karışan bir aracın güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

Görüntülerdeki mavi renkli Volkswagen Golf R model aracın henüz bulunamadığı, hırsızlık sırasında araca sahte plaka takılmış olabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre ilk etapta soygun suçlamasıyla gözaltına alınan 66 yaşındaki bir erkek ile soygun komplosu şüphesiyle gözaltına alınan 35 yaşındaki erkek daha sonra bırakıldı.

Hırsızlık sırasında en az iki araç kullanıldığı kanaatini aktaran polis, "Hırsızlık sırasında Woodstock bölgesinde bulunanlar içinden bu aracı tanıyanlar veya çalınan sanat eserinin yeriyle ilgili bilgisi olanlar bizimle temasa geçsin" duyurusunu yaptı.

'America' adı verilen 6 milyon dolar değerindeki altın klozet, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Zafer bir seçenek değil' başlıklı sergisi kapsamında Blenheim Sarayı'nda bulunuyordu.

SARAY SAHİBİ 'BİR ŞEY OLMAZ' DEMİŞTİ

Marlborough Dükü'nün kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı'nın kurucusu Edward Spencer-Churchill, ağustos ayında verdiği mülakatta, klozetin çalınması ihtimalini ciddiye almamıştı:

"Çalınması kolay bir şey değil. Su tesisatına bağlı. Üstelik hırsızın son kullanın kim olduğu ve ne yediğine dair fikri olmayacak. Dolayısıyla koruma koymayı düşünmüyorum."

ESER SAHİBİ: YAŞASIN, SOYGUN FİLMİNDEYİM

Eserin çalındığı haberi geldiğinde ise yaratıcısı Maurizio Cattelan, hırsızları 'büyük performans sanatçıları' diye niteleyip eklemişti:

"Soygun filmlerini hep sevmişimdir ve nihayet kendimi birinin içinde buldum."

İtalyan sanatçı, faillere şöyle seslenmişti:

"Sevgili hırsızlar, lütfen, bunu okursanız, eseri ne kadar beğendiniz ve altına işemenin nasıl bir his olduğundan beni haberdar edin."

TRUMP'A TEKLİF EDİLMİŞTİ

Klozetin 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilendiğinde ziyaretçilerin kullanımına sunulması, büyük gürültü koparmıştı. Kullanım 3 dakikayla sınırlandırılırken kapıda korumalar beklemişti.

2017'de Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak yerleştiği Beyaz Saray, Guggenheim'dan Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli Kar Manzarası tablosunu ödünç almayı talep ettiğinde 'America' yeniden manşetlere çıkmıştı.

Zira müzeden "Biz size onun yerine altın klozeti verelim" mesajı gelmişti.

04/10/2019 16:41