Çalınan Altınlar Geri Dönüşüme Gitti

Güzelyurt’ta meydana gelen “geceleyin ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan zanlı Mustafa Mazi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında zanlı Mustafa Mazi’nin Güzelyurt adresinde S.K.’ye ait iki katlı ikametgahın alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp, konu ikametgah içerisine girdikten sonra ikametgahın salon kısmındaki komodin üzerindeki tahta kutu içerisinde muhafaza edilen 5 adet 200 TL olmak üzere toplam 1000 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tespit edilerek tutuklanmasının ardından yapılan ileri soruşturmada söz konusu ikametgaha 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde girdiğini, yine ikametgahın alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıktan sonra; ikametgahın alt katındaki salon kısmında bulunan komidin çekmecesi içerisindeki altın kutusunda muhafaza edilen 1 çift küpe ,1 adet kolye ve 1 adet bilezikten oluşan sarı renk altından mamul 24 ayar altın setini ve 1 adet çiçek motifli üzerinde beyaz renk inci bulunan sarı renk altından mamul 22 ayar yüzüğü sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da iki ayrı kuyumcuya satarak, 125 bin TL aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, satılan altınların geri dönüşüm için eritildiğini, bu nedenle emare olarak, alınamadığını belirtti. Zanlının S.K.’nin evinden çaldığı 1000 TL paranın da bulunamadığını kaydeden polis, bölgede birçok faili meçhul benzer olaylar olduğunu, zanlının bu olaylarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını dile getirdi. Polis, halen aranmakta olan emareler ve incelenmesi gereken kamera görüntüsü olduğunu, belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)