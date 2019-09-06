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Çalınan araçlardan biri bulundu

Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.

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06/09/2019

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Çalınan araçlardan biri bulundu

Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.
Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Yar Plus isimli iş yeri önünden 4 Eylül günü çalınan
GR 147 plakalı salon araç, dün akşam Lefkoşa Trafik Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da İstiklal Sokak üzerinde terk ediilmiş vaziyette bulundu..

 

Hamitköy'de  03-04.09.2019 tarihleri arasında çalınan JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç aranıyor.

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TAGS: Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, GR 147, haber, kıbrıs, Çalınan araç
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