Çalınan araçlardan biri bulundu
Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.
06/09/2019
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Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.
Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Yar Plus isimli iş yeri önünden 4 Eylül günü çalınan
GR 147 plakalı salon araç, dün akşam Lefkoşa Trafik Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da İstiklal Sokak üzerinde terk ediilmiş vaziyette bulundu..
Hamitköy'de 03-04.09.2019 tarihleri arasında çalınan JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç aranıyor.