Çalınan Paraların Bir Kısmı Bulundu

Gazimağusa'da Glapsides Plajında faaliyet gösteren Loof Beach isimli iş yerinde meydana gele hırsızlık meselesiyle ilgili olaak bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa'da Glapsides Plajında faaliyet gösteren Loof Beach isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve iş yeri içerisinde çekmecede muhafaza edilen toplam 76,000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise söz konusu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı (59,990 TL) tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam etmektedir.