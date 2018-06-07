Çalıntı Haber Gerekçesiyle Bir İnternet Haber Sitesi Hakkında Daha Ara Emri Alındı

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği “Medya Takip Hukuk Bürosu”nun kısa süre önce çalıntı haberlere karşı başlattığı girişimlerin sonuç vermeye devam ettiği belirtilerek, “Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)”na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde bugün Kıbrıs Postası adına görülen davada mahkemenin internet gazeteciliği iddiasıyla “çalıntı haber” yayınlanmasına karşı ara emri kararı alındığı kaydedildi.



Kıbrıs Postası gazetesi adına avukat Gizem Demirkan’ın ara emri başvurusunun, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Şerife Katip Kır tarafından görüldüğü davada http://www.kibrisnethaber.com hakkında ara emri kararı verildiği ifade edildi.



Buna göre davanın esası görüşülünceye kadar http://www.kibrisnethaber.com internet sitesi Kıbrıs Postası Gazetesi'nin haberlerini kullanamayacak, kullanması durumunda ise suç işlemiş olacak.



Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği “Medya Takip Hukuk Bürosu”, avukat Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları tarafından temsil ediliyor.



Geçtiğimiz hafta da Yenidüzen ve Havadis gazeteleri adına, kibris724.com sitesi için “Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)”na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen iki farklı davada “ara emri” kararı verilmişti.