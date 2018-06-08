Çalıntı kiralık arabayla Girne Limanı'ndan ülkeye girdiler...

Polis bültenine göre, yurt dışından kiraladıkları bir araçla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giren iki kişi, sahte araç sözleşmesini görevli memura vererek tedavüle sürdü.

4 Haziran’da meydana gelen olayda 20 yaşındaki F.K. ve 50 yaşındaki A.S. yurt dışından kiraladıkları aracı teslim etmeyip çaldıktan sonra, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye girdi.

A.S. polis tarafından tutuklanırken, F.K. ise aranıyor.