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Çalıntı kiralık arabayla Girne Limanı'ndan ülkeye girdiler...

Girne’de meydana gelen iki evrak sahteleme ve sahte evrağı tedavüle sürme olayında üç kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor.

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08/06/2018

Çalıntı kiralık arabayla Girne Limanı'ndan ülkeye girdiler...
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Polis bültenine göre, yurt dışından kiraladıkları bir araçla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giren iki kişi, sahte araç sözleşmesini görevli memura vererek tedavüle sürdü.

4 Haziran’da meydana gelen olayda 20 yaşındaki  F.K. ve 50 yaşındaki A.S. yurt dışından kiraladıkları aracı teslim etmeyip çaldıktan sonra, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye girdi.

A.S. polis tarafından tutuklanırken, F.K. ise aranıyor.

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TAGS: çalıntı araç, girne
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