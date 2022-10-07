Çalışanına Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası ile Yargıda

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07/10/2022

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Çalışanına Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası ile Yargıda

   Gazimağusa Suriçi’ndeki iş yerinde çalışanını yanağından öpüp bacağından okşadığı gerekçesiyle  tutuklanan Y.K., mahkemeye çıkarıldı. Y. K., aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

   Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şehadetinde mesele ile ilgili bulguları anlattı.

Löğmen zanlının, Gazimağusa’da iş yerinde, yanında çalışan kadına sarılıp yanaklarından öpüp, bacaklarını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

   Tanık polis, şikâyet üzerine tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasının çok yeni olup, tanıklardan ifade temin edeceğini belirtti ve mahkemeden süre istedi.

   Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin yemin altında verdiği şehadeti ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

07/10/2022 16:43
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TAGS: Cinsel Saldırı
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