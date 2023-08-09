Çalışanların günün hangi saatinde daha çok hata yaptığı ortaya çıkarıldı

ABD'li bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, öğleden sonraları çalışanların üretkenliği ve işi doğru yapma yetenekleri azalıyor.

Teksas A&M Üniversitesi'nden araştırmalar, iki yıl boyunca yaklaşık 800 çalışanı gözlemledi.

İncelenen katılımcıların tamamı ofisten çalışıyordu.

Araştırmacılar, katılımcıların yazma hızını, bilgisayar faresini ne kadar etkin kullandıklarını ve yazım hatalarını izledi.

Hakemli bilimsel dergi PLOS ONE'da yakın zamanda yayımlanan araştırma makalesinde çoğu hatanın öğleden sonraları yapıldığı belirlendi.

Özellikle cuma öğleden sonraları, bilgisayar kullanımının etkinliğinde azalma görülürken, yazım hatalarında da artışlar dikkat çekti.

Çalışmanın ortak yazarı Taehyun Roh, "Çalışanların tamamladığı görev sayısının pazartesiden çarşambaya kadar istikrarlı biçimde arttığı, perşembe ve cuma günleriyse azaldığı görülen önceki çalışmalarla tutarlı bulgular elde ettik" diye konuştu.

Çalışma yazarlarına göre bu araştırma, işyerlerinin çalışma günleri ve saatlerinde daha fazla esnekliğe izin vermesi gerektiğine dair artan sayıda kanıta bir yenisini ekliyor.

Araştırma makalesinde, "Hibrit çalışma veya haftada 4 gün çalışma gibi esnek düzenlemeler, uzun bir iş haftasının olumsuz etkilerini hafifletebilir ve çalışanların verimliliğiyle refahını artırabilir" ifadelerine yer verildi:

Örneğin işverenler, çalışanların cuma günleri evden çalışmasına veya tamamen izin yapmalarına izin vermeye daha açık olabilir.

Kaynak: Independent Türkçe, CNBC, Science Daily