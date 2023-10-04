Çalışanların üçte biri bin 249 Euro’nun altında maaş alıyor

Güney Kıbrıs’ta 3 çalışandan 1’inin Bin 249 Euro’nun altında maaş almakta olduğu bildirildi.

Politis’in Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, çalışan kesimin büyük çoğunluğu düşük maaş alırken aylık 6 bin Euro ve üzeri maaş alanların oranının son üç yıl içerisinde artış gösterdi.

Her üç çalışandan biri (çalışanların yüzde 33,4’ü) bin 249 Euro’nun altında aylık maaş alıyor. Bunların yüzde 15,4’ünün aylık brüt maaşı bin ile bin 250 Euro arasında değişiyor. Çalışanların yüzde 9,9’luk bölümü aylık 750 ile 999 Euro arasında, yüzde 8,1’i 750 Euro ve altında brüt maaş alıyor. Çalışanların yüzde 12,1’inin aylık brüt maaşı bin 250 ile bin 499 Euro aralığında.

Çalışanların yüzde 10,5’inin aylık brüt maaşı bin 500 ile bin 749 Euro, yüzde 7,2’si bin 750 ile bin 999 Euro, yüzde 6,3’ü 2 bin 250 ile 2 bin 499 Euro, yüzde 4,3’ü 2 bin 500 ile 2 bin 749 Euro ve yüzde 2,8’i 2 bin 750 ile 2 bin 999 Euro brüt maaş alıyor. yüzde 8,6’lık bölümünün aylık maaşı 3 bin ile 4 bin Euro arasında. Ayık brüt 6 bin Euro maaş alanların oranı yüzde 1 artarak 2019’daki yüzde 2,7’den yüzde 3,7’ye ulaştı.

Kadın çalışanlar ile erkek çalışanların maaşları arsında da büyük fark var. Bin ile bin 249 Euro arasında brüt maaş alanların yüzde 18’i kadın, yüzde 13,3’ü erkek. 2023’ün ikinci çeyreğinde erkeklerin aylık ortalama brüt maaşı 2 bin 437 iken kadınların 2 bin 016 oldu.