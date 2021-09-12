Çalışanlarının eğitimine yaklaşık 1.2 milyar dolar harcayacak

Covid-19 pandemisinin başından bu yana yaklaşık 400 bin kişiyi işe alan E-ticaretşirketi Amazon, çalışanlarının üniversitede lisans eğitimi ücretini ödeyecek

İşçilerin en az 90 gün çalışmış olması yeterli

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Ocak 2022’den itibaren ABD’deki fabrikalarında depo, taşıma ve saat başı ücretle çalışılan diğer birimlerdeki işçilerin okul harcı ve kitap masraflarını karşılayacağını açıkladı.

E-ticaret devi, ayrıca işçilerin lise diploması programları, Genel Öğretim Geliştirme Testi (General Educational Development -GED) ve Yabancı Dil Olarak İngilizce (English as a Second Language -ESL) sertifikasyon programı ücretlerini de ödeyecek.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Amazon, henüz hangi okulların anlaşma kapsamına alındığını açıklamazken, bu fırsattan yararlanmak isteyen işçilerin en az 90 gün çalışmış olması gerektiği ifade edildi.

Part-time işçilerde yüzde 50 yararlanacak

Öte yandan, haftada 20 saat çalışan part-time işçiler şirketin sunduğu ödemenin yalnızca yüzde 50’sinden yararlanabilecek.

Amazon’un işgücü geliştirme biriminin başkan yardımcısı Ardine Williams, “Kariyerde ilerleme artık yeni asgari ücret” dedi.

İşverenin fonladığı bir eğitimin işçinin ilgilendiği kariyeri seçmesi konusunda hazırlayabileceğini söyleyen Williams, “Öğretim gören birçok yetişkinin işini bırakıp tam zamanlı olarak okula yazılma lüksü yok” ifadelerini kullandı.

ABD’li şirket, eğitime dair yapacakları harcamaların maliyetinin 2025 itibarıyla 1,2 milyar doları (yaklaşık 10 milyar TL) bulabileceğini de belirtti.

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12/09/2021 20:24