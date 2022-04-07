Çalışırken gözleriniz için 20-20-20 kuralını unutmayın

Teknolojideki baş döndürücü gelişme günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor.

Halk arasında ‘uzağı net görememe’ olarak adlandırılan miyopi, teknolojinin ilerlemesiyle çağın hızla yaygınlaşan bir tehdidi haline geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, “Çağımızda akıllı telefon-tablet aktiviteleri ile miyopinin ortaya çıkma yaşı 3,5 yaşına kadar geriledi. Okul dönemindeki çocuklarda okul dışında tablet ve telefon kullanımı çok yaygınlaştı. Yetişkinlerde de hem iş hem sosyal medyadan dolayı uzun süre telefon ve bilgisayar ekranına bakmak ciddi anlamda riski artırdı. Miyopiye karşı acil önlem almak şart” diyor. Peki ama nasıl? Dr. Emel Çolakoğlu çağın giderek yaygınlaşan tehdidi miyopiye karşı gözlerimizi korumak için alabileceğimiz basit ama etkili 8 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

•Elinizdeki objeye en az 40 cm uzaktan bakın Cep telefonu elimizden düşmez oldu. Öncelikle çocukların göz sağlığı açısından 7 yaşından önce cep telefonu ve tabletle tanıştırılmaması gerekiyor. Cep telefonuna, laptop, bilgisayar ve tablete en az 40 cm mesafeden bakmak çok önemli. Aynı şekilde kitap okurken de gözlerimize çok yaklaştırmamalı, 40 cm mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle elinizdeki objeyi burun ucundan itibaren 2 karış mesafeden az kendinize yaklaştırmamaya özen gösterin.

• 20-20-20 kuralını uygulayın Yalancı miyopi kasların stres, yorgunluk ve aşırı yüklenme sonrası gevşeyememesi durumunda oluşuyor. Bu durum özellikle uzun süreli yakın çalışma ve yoğun odaklanma sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle 20-20-20 kuralını günlük hayatta uygulamak çok önemli. Yani 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa odaklanın! Çalışmanızı gerektiğinde gün içinde farklı saatlere bölün.

• Çalışma ortamınızı yeniden düzenleyin Monitörünüzün ekran aydınlatması, bulunduğunuz ortamdaki ışıktan daha hafif düzeyde olmalı. Ayrıca monitörünüzün yüksekliği göz seviyenizin altında olsun ki, yakın aktivite sürecinde 20 dakikada bir 20 saniye ve 20 metre uzak noktalara odaklanmanızı sağlayabilin. Doğal ışıktan yoksun alanda fazla zaman geçirilmesi göz sağlığını bozabiliyor. Çalışma ortamınızın gün ışığı alması faydalı.

• Sosyal medyaya kilitlenmeyin Siz siz olun sosyal medyada aralıksız ve uzun zaman geçirmeyin. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile günlük hayatta her boşlukta yakına bakıyoruz ki bu durum miyopinin erken ortaya çıkması, varsa da hızlı ilerlemesine yol açıyor. Beraberinde yanma, batma ve kızarıklık gibi göz kuruluğu belirtileri de yaşanıyor.

• Karanlıkta uyuyun, telefon ekranına karanlıkta bakmayın! Uyurken odanızın tam anlamıyla karanlık olmasına dikkat edin, gece lambasından kaçının! Ruhsal sağlığımız açısından olduğu kadar göz sağlığımız açısından da karanlıkta uyumak şart. Telefon ekranına bakarak yatmak, uygun mesafeyi (40 cm) ayarlamada problem yaratıyor. Karanlık ortamda cep telefonuna bakmak da uyum gücünün çok zorlanmasına ve kasların yorulmasına neden oluyor.

• Diyabet hastalığınız varsa dikkat edin! Diyabet hastalığında kan şekerinin yükselmesi miyopi sıklığını artırıyor. Erişkin döneminde miyopi başlar veya artarsa katarakt oluşumu ve diyabet hastalığı ihtimali ile araştırma yapılmalı.

• Dış mekanda spor yapın Dr. Emel Çolakoğlu “Özellikle erken dönemde ortaya çıkan miyopide teknolojinin gelişmesi ile tablet ve telefon ekranı gibi yakın mesafeye odaklanmanın en anlamlı etkiye sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle miyopinin başlaması ve/veya ilerlemesini engellemede uzak odaklı spor faaliyetleri çok faydalı oluyor. El ve göz koordinasyonu güçleniyor, gün ışığının etkisiyle retinada dopamin miktarı artıyor ve miyopi gelişme riski azalıyor” diyor.

• Çocuğunuza tablet için süre kısıtlaması getirin Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu “Okul döneminde olan çocuğunuz varsa, hafta içi ders dışı aktivitelerin dışında tablet ve telefon kullanımını kısıtlayın. Hafta sonu 1 saatlik kullanımı 15 dakikalık periyodlara bölün” diyor.

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07/04/2022 19:58