Çalışma Bakanı Muhaceret Affının Detaylarını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis’ten oybirliği ile geçen Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı’nın Cumhurbaşkanı’nın imzalamasından sonra Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe gireceğini söyledi.

BRT’de yayınlan 45+ programına katılarak açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, Muhaceret Yasa Tasarısı’nın gerekleri ve sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgiler aktardı.

Yasanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olup, kayıt dışılığa ( cezaya) düşenleri ilgilendirdiğini anlatan Sucuoğlu, bu durumda olanların işverenleri ile birlikte 90 günlük süre içinde gerekli müracaatı yapması gerektiğine işaret etti. 2012 yılında da buna benzer bir affın çıkarıldığını hatırlatan Sucuoğlu, “o dönemde Devlet Planlama Örgütünün ortaya koyduğu kayıt dışı % 14,96’ydı. 2016’da yeniden bir af çıktı kayıt dışılık %14,31’di. 2018 yılında ise bu oran tarihteki en yüksek orana çıkarak % 20,44’e çıktı” diye konuştu.

Göreve başladıkları zaman bir af çıkarma niyetlerinin olmadığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Bakanı Faiz Sucuoğlu, ancak Devlet Planlama Örgütünün 2018 yılına ait kayıt dışılık rakamının KKTC tarihinde bugüne kadarki en yüksek rakam olarak ortaya çıktığını bunun da % 20,44 olduğuna dikkat çekti

Bu durumun gelen işçilerin haklarını bilmemesi ve dil bilmemesi gibi sebeplerden kaynaklandığını da ortaya koyan Sucuoğlu, devletin de gerekli denetimi yapmamasının da bu sebepler arasında yer aldığına işaret etti.

Sucuoğlu, “3. ülkelerden gelen işçiler son 8 yılda 5 buçuk kat arttı. Bunun artmış olmasının sebebi de Türkiye’den gelen işçilerin azalmasıdır” dedi.

Artık dikey geçiş denilen sektörler arası geçişin durdurulduğunu anlatan Sucuoğlu, “Örneğin çiftçilik yapmak için gelen bir işçi bir otelde garsonluk yapamayacak” dedi. Sucuoğlu, dikey geçişin gerekli olması durumunda o işçinin ülkesine döneceğini, 6 ay ülkesinde kalacağını ve ön izinle yeniden müracaat yaparak gelebileceğini de söyledi.

Yatay geçişte ise düzenleme yaparak bir şart konulduğunu belirten Sucuoğlu, bu işçiyi getiren işverenin imzası olmadan söz konusu işçinin da başka bir işletmeye geçiş yapamayacağına işaret etti.

750-800 civarında işçinin yakalandığını ve deport edildini de söyleyen Sucuoğlu, ülkede şu anda 8000 civarı kayıt dışı çalışan olduğunu vurguladı. 6000’den fazlasını da kayıt altına alma hedefinde olduklarının da altını çizdi .

BRTK

05/11/2019 17:06