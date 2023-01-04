Çalışma Bakanı Taçoy: 10 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerine prim desteği verilmesi gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy BRT’de katıldığı ‘17. Saat’ programında değerlendirmelerde bulundu…

Taçoy, asgari ücret konusunda çıkan rakamın oy birliğiyle onaylanmasının önemini vurguladı…

Asgari ücretin öncelikle nasıl uygulanacağının tartışılacağını belirten Taçoy, bunun yapılacak hesaplamalar sonucunda kararlaştırılacağını, Bakanlar Kurulu’na verileceğini ancak kesin olanın bir destek verileceği yönünde olduğunu söyledi…

Prim desteği konusunda da Taçoy, 10 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerine prim desteği verilmesinin gündemde olduğunu, belli ek kriterlerin de konulmasıyla prim desteğinin verileceğini söyledi…

Taçoy, yarın akşama kadar hesaplamalar yaparak neler yapılabileceğini göreceklerine işaret ederek, aritmetikler yapılacağını ve konunun Bakanlar Kurulu’na gideceğini ifade etti.

Asgari ücretin yükselmesinin temel gıda ürünlerini pahalılaştırmaması için denetimli ürün kapsamına alma noktasına gitmeyi amaçladıklarına işaret eden Taçoy, denetimli mal kapsamına alınacak ürünlerin Ekonomi Bakanlığı’nın uhdesinde olduğuna işaret etti.

Çalışan sayısını azaltmadan ve küçük işletmelerin etkilenmemesi için neler yapılması gerektiğini ortaya koyacaklarını kaydeden Taçoy, bu dönemde kaçak sayısının da artabileceği bilinciyle denetimlerin artırılacağına işaret etti…

Taçoy, kayıt dışılıkla ilgili olarak bir af süreci yaşandığını ancak fazla talep görmediğini kaydederek, af konusunu yeniden tartışacaklarını, insanları bir şekilde rahatlatmaları gerektiğini söyledi

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04/01/2023 14:23