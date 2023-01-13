Çalışma Bakanı Taçoy: “Mülteciler konusunda her türlü desteği sunmaya hazırız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, mültecilerin yaşadıkları sorunların dünyanın en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, mültecilerin ve sığınmacıların işsizlik, kültürel uyum ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Taçoy, Mülteci Hakları Derneği’nin bu konudaki detaylı yol haritasını görmek istediğini de belirterek, bakanlık olarak verebilecekleri her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Mülteci Hakları Derneği temsilcilerinden Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi proje koordinatörü, sosyal danışmanı ve hukuk danışmanını kabul ederek görüştü.

Mültecilerin yaşadıkları sorunların konuşulduğu görüşmede, dernek temsilcileri taleplerini Bakan Taçoy’a aktararak, mültecilere karşı sorumlulukların yerine getirilmesi talebinde bulundu.

Mülteciler konusunda iki alanda yaşanan eksiklikleri ortaya koyan dernek temsilcileri, koruma belgesi temelinde KKTC’de ikamet eden mültecilerin sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi için yasal bir düzenleme önerisi sunarken, mültecilerin geçici konaklama sürelerinde de ortaya çıkan ihtiyaçları aktardı.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2023 16:19