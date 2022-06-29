Çalışma Bakanı Taçoy'dan asgari ücret açıklaması

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29/06/2022

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Çalışma Bakanı Taçoy'dan asgari ücret açıklaması

Çalışanların dört gözle beklediği asgari ücrete artış konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı. 

Ali Baturay ile Markaj programında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Taçoy, asgari ücretin hayat pahalılığı ödeneğinin belirlenmesinin ardından işçi ve işveren taraflarıyla birlikte belirleneceğini söyledi. 

Taçoy 8 bin - 8 bin 500 TL arasında bir rakam söylediğini ancak bunun netleşmediğini belirterek bugünkü Bakanlar Kurulu'nda konunun görüşüleceğini ve en geç cumaya kadar netleşeceğini söyledi

29/06/2022 16:45
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TAGS: asgari ücret
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