Çalışma Bakanı Tütün Kurumunu ziyaret etti

Çalışma ve  Sosyal Güvenlik  Bakanı  Oğuzhan Hasipoğlu 8  Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü  dolayısıyla  Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumunu  ziyaret etti.

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07/03/2022

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Çalışma Bakanı Tütün Kurumunu ziyaret etti

Çalışma ve  Sosyal Güvenlik  Bakanı  Oğuzhan Hasipoğlu 8  Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü  dolayısıyla  Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumunu  ziyaret etti.

Bakan Hasipoğlu  ziyarette Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu   Genel Müdürü Selahattin Baykıran ile  görüşerek fabrikanın işleyişi  ile ilgili detaylı   bilgi aldı.  Bakan Hasipoğlu Kurumda 49 çalışandan 27’sinin kadın çalışan olmasının son derece önemli  bir  rakam olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Selahattin Baykıran  eşliğinde fabrikayı dolaşan Bakan Hasipoğlu,  fabrikanın çalışma koşullarını yakından görerek bilgi aldı. Kadın çalışanlarla tek tek sohbet eden Bakan Hasipoğlu, çalışanların  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı.

Bakan Hasipoğlu Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu nda 32. Yılını tamamlayan Hatice Umut’u da özverili çalışma yaşamından dolayı tebrik ederek Bakanlığın 8 Mart Kadınlar Günü kupasını armağan etti.

07/03/2022 15:03
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