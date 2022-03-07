Çalışma Bakanı Tütün Kurumunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumunu ziyaret etti.

Bakan Hasipoğlu ziyarette Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Selahattin Baykıran ile görüşerek fabrikanın işleyişi ile ilgili detaylı bilgi aldı. Bakan Hasipoğlu Kurumda 49 çalışandan 27’sinin kadın çalışan olmasının son derece önemli bir rakam olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Selahattin Baykıran eşliğinde fabrikayı dolaşan Bakan Hasipoğlu, fabrikanın çalışma koşullarını yakından görerek bilgi aldı. Kadın çalışanlarla tek tek sohbet eden Bakan Hasipoğlu, çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı.

Bakan Hasipoğlu Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu nda 32. Yılını tamamlayan Hatice Umut’u da özverili çalışma yaşamından dolayı tebrik ederek Bakanlığın 8 Mart Kadınlar Günü kupasını armağan etti.

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07/03/2022 15:03