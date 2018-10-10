Çalışma Bakanlığı: Çocukların özel hayatının korunmasına dikkat edilmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan yardım kampanyalarıyla ilgili açıklama yaptı, çocukların özel hayatının korunması gerektiğine işaret etti…

Açıklamada “Son günlerde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde yardım amaçlı, para toplama veya ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insanların sorunlarını çözme hedefi ile özellikle çocukları kullanma yönünde paylaşımlar yapıldığı gözlenmemektedir. Bu paylaşımlar, yardımcı olmak, toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratmak amacı ile paylaşılmış olsa da bu konuda herhangi bir fikir sunmayacak kadar küçük çocukların özel hayatlarının korunmaması ve özel alanlarının binlerce kişinin gözü önüne sunularak paylaşılması, çocukların kişisel haklarına aykırı olabileceği gibi mahremiyetlerini de zedelemektedir” denildi.

Bakanlık açıklamasında bu tür paylaşımları onaylamak, alkışlamak, modellemek yerine, çocuklara yönelik yapılan bu sosyal medya istismarına, gerekli ve doğru tepkinin verilmesini istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı insanlara yardım için Sosyal Hizmet Şubeleri ile Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattından iletişime geçilebileceği ve ihtiyaçlı insanlara en doğru yardımın ulaştırılmasına katkı konabileceği vurgulandı.

Açıklamada, aranabilecek bölge amirliklerinin telefon numaraları da paylaşıldı.