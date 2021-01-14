Çalışma Bakanlığı’nda covid19 vakası

Çalışma Bakanlığı arşiv bölümünde çalışan bir memurun covid19 testi pozitif çıktı

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre bakanlık iki gün kapatıldı. Personelin tamamına test yapılırken temaslılar karantinaya alındı. Personel evlerine gönderildi

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNLEM AMACI İLE İKİ GÜN KAPALI OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid 19 pozitif çıkması sonucu, Bakanlığın önlem amacı ile 14 Ocak Perşembe (bugün) ve 15 Ocak Cuma günü kapalı kalmasına karar verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman tüm personele bugün PCR testlerinin yapıldığını, temeslıların karantinaya gönderildiğini, pazar günü ise testlerin yenileneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olan vatandaşlar işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecekler. PCR test sonuçları negatif çıkan personel 17 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacaktır.

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14/01/2021 10:35