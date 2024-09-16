Çalışma Bakanlığı’nın hizmet binaları Yenierenköy ve Mehmetçik’te hizmete açıldı

:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Yenierenköy ve Mehmetçik hizmet binaları düzenlenen törenle, Başbakan Ünal Üstel tarafından hizmete açıldı.

Açılışlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da hazır bulundu.

Hizmetlerin vatandaşa ulaşmasını kolaylaştırma hedefiyle açılan dairelerden Sosyal Hizmetler Dairesi tam zamanlı, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı daireleri ise haftanın bir günü hizmet verecek.

Üstel: Verdiğimiz sözlerden bir tanesini daha yerine getirdik”

Başbakan Ünal Üstel, Yenierenköy’deki açılışta yaptığı konuşmada, hükümet olarak verdikleri sözlerden bir tanesini daha bugünkü açılışlarla yerine getirdiklerini söyledi.

Başbakan Üstel, daha önce bölgeye gelerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini, şikayetlerde birinci sırayı alan ihtiyacı bölgenin ayağına getirdiklerini kaydetti.

Başbakan Üstel Yerel Yönetimler Reformu’na dikkat çekerek, reform ile birlikte belediyelerin daha güçlü hizmet verdiğini ifade etti.

Üstel, ”Bu yaptığımız reformlara bizden olmayan belediye başkanları bile teşekkür ediyor. Ne söz verdiysek, yerine getiriyoruz. Sözümüzü yerine getirirken gerekli çalışmaları ve incelemeleri de yapıyoruz.” dedi.

“Hükümeti hizmet aşkıyla kurduk”

Üstel, ”Biz hizmet aşkıyla, size hizmet etmek için bu hükümeti kurduk. Koalisyon ortaklarımızla birlikte geçmişte ihtiyaç duyulan gerek yarım projeleri, gerekse reformları, halkımızın ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri bir bir yerine getiriyoruz.” dedi.

Üstel, en üst düzeyde istişarelerle, imzalanan protokollerle Türkiye Cumhuriyeti’nin halkın ihtiyacını birer birer karşıladığını, hükümetin de mahalli bütçeden halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını söyledi.

-Zaferburnu yolu…

Başbakan Ünal Üstel Dipkarpaz’dan Zaferburnu’na giden yolun yapılması için çalışmaların tamamlandığını ve ihaleye çıkılarak yolun yapılacağını kaydetti

İcraat yaparken kimsenin rozetine bakmadıklarını tüm halka hizmet için görev yaptıklarını söyleyen Üstel, “Biz sizden aldığımız güçle bu hizmete devam edeceğiz.” dedi.

-“Kurultay parti içi yarışımız…”

21 Eylül’de yapılacak olan UBP Kurultayı’na da değinen Başbakan Üstel, “Bu bizim parti içi bir yarışımız. Rakip olan arkadaşlarımız olabilir. Hiç önemli değil onlar da bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Dolayısıyla biz 21 Eylül’de hep birlikte gönül birliği içerisinde kurultayımızda olalım ve kimsenin dolduruşuna gelmeyelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Çünkü UBP varsa bu hükümet de vardır. Bu kısacık 2,5 senede UBP’nin, bizlerin kurduğu hükümet sizler ne istediyse birer birer yerine getiriyoruz. Çünkü yolumuz 2027 yılına kadar devam edecek ve eksik kalan ne projemiz varsa bu yıl içerisinde tamamlayacağız.” dedi.

Başbakan Üstel, Yenierenköy’de hizmete açılan binanın yanındaki atıl durumda olan tarihi binayı da 2027 yılında restore edip, bölgedeki bir çok hizmeti bir yerde toplayacaklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel Mehmetçik’teki açılışta ise, hükümete geldiklerinde halkın nabzını tutarak, halkın istediği icraatı yaptıklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi.

Hükümette 2,5 yılı yeni doldurduklarını söyleyen Üstel, bu sürede Mehmetçik’te de halk ne istediyse bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Belediyeler Reformu’nu yaparken, tüm baskılara ve engelleme çabalarına rağmen geri adım atmadıklarını söyleyen Üstel,” Bugün görüyorum Belediyeler Reformu’nu yapmakla doğru bir hareket yaptık. Bizim olmayan belediyeler dahi bize teşekkür ediyor. Mali yönden güçlendiler, hizmet kalitesini artırdılar, insan gücü çoğaldı, araç parkı çoğaldı.” dedi.

Başbakan Üstel, kimsenin rozetine bakmadan halka hizmet ettiklerini belirterek, Mehmetçik'in ’de bulunduğu bölgenin turizm bölgesi olduğunu ve çok çalışan sayısı bulunduğunu, hizmeti getirirken bunu da dikkate aldıklarını söyledi.

Üstel, istikrarın önemine dikkat çekerek yapılan icraatı örnek gösterdi.

Üstel,” Bunlar istikrarın getirdikleridir. Kısa vadeli hükümetler olsa belki de ömrümüz yetmeyecekti. O yüzden biz 2027’ye kadar halkımıza hizmet yarışında varız, var olacağız.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’e Mehmetçik Çiftçiler Birliği yönetimi tarafından 80’inci, yıl dönümü nedeniyle Mehmetçik Futbol Takımı’nın renklerini taşıyan forma takdim edildi.

-Gardiyanoğlu: ayak basmadık yer bırakmadık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yenierenköy’deki açılışta yaptığı konuşmada, yaz aylarında Başbakan Ünal Üstel ile birlikte “ Yeşilırmak’tan Karpaz’a ayak basmadık köy, bölge bırakmadıklarını, halkla bir araya gelerek ihtiyaçları ve sıkıntıları dinlediklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu, Dipkarpaz’ı ziyaretlerinde bölgenin sosyal hizmetler alanında ihtiyacının Başbakan’a iletildiğini, kendisine aktarılan 19 sorunun 17’sinin yine aynı konuyla ilgili olduğunu, Başbakan Ünal Üstel’in “Lefkoşa ve merkezde, ilçelerde ne varsa bucakta da olacak” talimatıyla bölgelerde hızlı çalışmaya gittiklerini kaydetti.



Gardiyanoğlu, 1 Haziran 2022 tarihinde Sosyal Hizmetler’in kadro eksikliği nedeniyle Yenierenköy’de çalışmalarına son verdiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’ni yeniden hayata geçirirken Yenierenköy’de ilk kez Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı dairelerinide açtıklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler’in tam zamanlı hizmet vereceğini, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’nın perşembe günleri tam gün Yenirenköy’de, pazartesi günleri de Mehmetçik’te hizmet vereceğini söyledi.

-Yenierenköy’e rehabilitasyon ve huzurevi

“Bahsettiğimiz istikrar budur, her yere ulaşmadır. Her yere kucak açmadır.” diyen Gardiyanoğlu Başbakan’ın talimatıyla bölgenin en büyük eksikliği olan rehabilitasyon ve huzurevi projesinin temelini atacaklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu bölgede üreticiye ve kadın girişimcilere teşviklere devam edeceklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu Mehmetçik’teki açılışta yaptığı konuşmada ise, yaz döneminde hiç durmadıklarını ve hiç oturmadıklarını vurgulayarak, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte ayak basmadık yer bırakamadıklarını Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar her bölgeye giderek talepleri aldıklarını yineledi.

Gardiyanoğlu Mehmetçik’teki ziyaretlerinde Belediye Başkanı ve halktan 1 Haziran 2022 tarihinde faaliyetleri sonlandırılan Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yeniden açılması yönünde çok büyük talep ve istek gördüklerini kaydetti.

“Gardiyanoğlu, “Artık vatandaş devletin ayağına değil, devlet vatandaşın ayağına gelecek.” diyerek Başbakan Üstel’in talimatlarıyla dairelerin açıldığını vurguladı.

Mehmetçik’te ilk kez olarak Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı şubelerini açtıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, “Lefkoşa merkezde ne işlem yapılıyorsa artık burada da yapılacak.” dedi.

-“İstikrar diye yola çıktık, arkasındayız”

Gardiyanoğlu, “İstikrar diye yola çıktık, istikrarın arkasındayız. İstikrarın yanındayız. Bugüne kadar yaptığımız tüm icraatlarda istikrar bizim arkamızda dağlar gibi durdu. Şimdi sıra bizde. Biz de istikrarın arkasında dağlar gibi duracağız.” dedi.

-Bakırcı

Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bugün kararlılığın, istikrarın ve azmin göstergesi olarak merkezden hizmet değil, yerinden hizmet amacıyla Çalışma Bakanı’nın katkıları ve Başbakan’ın oluruyla Sosyal Hizmetler binasının yeniden aktif hale getirildiğini, ilk kez olarak da Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı dairelerinin açıldığını ifade etti.

Söz konusu dairelerin açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakırcı, merkeze uzak olan bölgede vatandaşların hizmete ulaşmada zorluklarla karşılaştığının altını çizdi.

”Bu hizmetlerin burada verilmesi bir başlangıçtır diye düşünüyorum.” diyen Bakırcı, Başbakan’ın kararlılığı ve azmi, bölgeye kazandırdığı eserler ve Belediye ile yaptığı iş birliğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

-Tuğlu

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu konuşmasında Mehmetçik’te halka daha iyi hizmet verebilmek için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Tuğlu, devlet dairelerinin Mehmetçijk’te faaliyet göstermesinin vatandaşların işlemlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Halka daha iyi ve kaliteli hizmet hedefleri doğrultusunda dairelerin açılması projesine katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.